Recentemente si è parlato della concessione della grazia a una ex consigliere regionale, suscitando polemiche relative ai privilegi di chi possiede potere e legami influenti. La questione ha riacceso il dibattito sui rapporti tra politica e giustizia, evidenziando come alcuni benefici possano essere riservati a persone con determinati agganci. Accanto a questo, si discute anche di comportamenti che rivelano carenze di principi morali e di rispetto verso le norme.

La miseria morale è una condizione in cui un individuo o un’istituzione mostra, in modo intenzionale o meno, una grave mancanza di valori etici fondamentali, come il senso di giustizia e il rispetto per il prossimo. Più in concreto si ha una condizione di miseria morale quando: si agisce considerando solo il bene di alcuni e non di altri, si perde la capacità di distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, manca il senso di responsabilità rispetto alle conseguenze delle proprie azioni. In Italia, il livello di miseria morale ha raggiunto livelli talmente alti che probabilmente si è creata una condizione di assuefazione diffusa e molte decisioni sono prese ormai senza alcuna valutazione degli effetti che possono apportare sul piano della fiducia nei confronti delle istituzioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La grazia a Nicole Minetti per me è un segnale chiarissimo sui privilegi di chi ha potere e agganci

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