Chernobyl il maresciallo che accolse Kuleba bambino in Irpinia | Dopo 40 anni siamo ancora in contatto

Un maresciallo ha raccontato di aver accolto un bambino durante un evento a Irpinia, circa 40 anni fa. Ha spiegato di non averlo sentito negli ultimi tempi e di non averlo visto di persona da circa dieci anni, ma di mantenere comunque i contatti, anche con i figli del bambino. La conversazione si è svolta in un'intervista pubblicata recentemente, senza ulteriori dettagli sui nomi o sui luoghi specifici.

(Adnkronos) – “Non lo sento da qualche settimana, non lo vedo di persona da 10 anni, ma siamo sempre in contatto, anche con i miei figli. Dimytro è venuto negli anni ad Atripalda quattro-cinque volte. E’ come un figlio per me”. Lo racconta all’Adnkronos Domenico Ventre, maresciallo dei Carabinieri in pensione, nato a Fracolise (Caserta), un pezzo di vita professionale ad Atripalda, in provincia di Avellino, poi trasferitosi con la famiglia a Bellinzago Novarese (Novara). Ventre ha accolto a casa sua sin dall’estate del 1986 l’ex ministro degli Esteri del governo ucraino, Dmytro Kuleba. Dopo il disastro nucleare di Chernobyl, di cui nei...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Chernobyl, 40 anni dopo il disastro: centrale ancora a rischio tra guerra e timori nucleariL’Ucraina commemora il 40esimo anniversario del disastro di Chernobyl, il più grave incidente nucleare civile della storia, mentre la centrale resta... Chernobyl, l’Umbria che accolse i bambini: un archivio di affetti? Cosa sapere Tra fine anni Ottanta e anni Novanta famiglie dell'Orvietano accolsero bambini di Chernobyl. Aggiornamenti e contenuti dedicati LA VERA STORIA DEL DISASTRO DI CHERNOBYLQuarant’anni fa, nella notte tra il 25 e il 26 aprile 1986, iniziava la rapida serie di eventi che portò all’esplosione del reattore numero 4 della centrale ... opinione.it Chernobyl 40 anni dopo: tra memoria e realtà della guerraIl 26 aprile ricorrono i quaranta anni dal disastro nucleare di Chernobyl, un anniversario inevitabilmente segnato dalla guerra in corso e dal ricordo dell’occupazione russa della centrale quattro ann ... balcanicaucaso.org