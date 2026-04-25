Tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, alcune famiglie dell'Umbria, nella zona di Orvieto, ospitarono bambini provenienti da Chernobyl. Questa iniziativa coinvolse diverse famiglie che si impegnarono ad accogliere bambini colpiti dal disastro nucleare. L’archivio conserva documenti e fotografie che testimoniano quegli anni, testimonianze di un’esperienza di solidarietà tra le comunità.

? Cosa sapere Tra fine anni Ottanta e anni Novanta famiglie dell'Orvietano accolsero bambini di Chernobyl.. L'esperienza ha creato legami duraturi tra l'Umbria e Ucraina e Bielorussia.. A quarant’anni dall’esplosione del quarto reattore della centrale nucleare di Chernobyl, il ricordo del disastro del 26 aprile 1986 si ripercuote ancora oggi attraverso le storie di accoglienza vissute tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta in diverse località dell’Orvietano. In centri come Castel Viscardo e Allerona Scalo, oltre che in altre zone del comprensorio, decine di nuclei familiari decisero di aprire le proprie case ai piccoli provenienti dalle aree colpite dalle contaminazioni in Ucraina e Bielorussia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chernobyl, l’Umbria che accolse i bambini: un archivio di affetti

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