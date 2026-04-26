A quarant’anni dal disastro di Chernobyl, l’Ucraina celebra questa ricorrenza ricordando il peggior incidente nucleare civile mai avvenuto. La centrale, ancora attiva, continua a essere soggetta a preoccupazioni legate ai rischi nucleari e alla situazione di conflitto con la Russia. La commemorazione si svolge in un contesto di tensione che coinvolge anche la sicurezza dell’area e le ripercussioni sulla gestione del sito.

L’Ucraina commemora il 40esimo anniversario del disastro di Chernobyl, il più grave incidente nucleare civile della storia, mentre la centrale resta esposta ai rischi legati alla guerra con la Russia. A distanza di quattro decenni, il sito continua a essere tra i più vulnerabili al mondo, con il timore di nuovi rilasci radioattivi. L’esplosione del 1986 Era l’1:23 del 26 aprile 1986 quando il reattore numero 4 della centrale sovietica esplose durante un test di sicurezza, a causa di errori umani e gravi difetti di progettazione. L’esplosione distrusse l’edificio e liberò nell’atmosfera una nube radioattiva, mentre il combustibile nucleare continuò a bruciare per oltre dieci giorni.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Chernobyl, 40 anni dopo il disastro: centrale ancora a rischio tra guerra e timori nucleari

Chernobyl 2.0: Il disastro nucleare segreto

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Chernobyl. Il disastro nucleare, 40 anni fa. “Una lezione non compresa: oggi centrali usate come armi” @marcoimarisio, @Corriere x.com