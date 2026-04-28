Dopo l'evacuazione di Chernobyl nel 1986, numerosi animali domestici sono rimasti nella zona contaminata. Senza essere più curati dall'uomo, molti di loro hanno adattato il loro comportamento all'ambiente circostante, vivendo tra rovine e vegetazione. La presenza di animali selvatici e domestici si è mescolata in un'area che da decenni è stata lasciata all'abbandono. La loro sopravvivenza ha attirato l'attenzione di ricercatori e appassionati.

? Cosa sapere Dopo l'evacuazione di Chernobyl nel 1986, gli animali domestici abbandonati sono sopravvissuti nella zona.. Le popolazioni di cani e gatti hanno sviluppato nuovi equilibri biologici e sociali nell'area.. Nella primavera del 1986, l’evacuazione improvvisa dell’area di Chernobyl impose una separazione brutale tra gli abitanti e i loro animali domestici, dando il via a una storia di abbandono che continua a influenzare la fauna locale quasi quarant’anni dopo. Il caos delle ore decisive fu alimentato da ordini stringenti che richiedevano ai residenti di preparare solo lo stretto indispensabile per un allontanamento che, all’epoca, veniva presentato come temporaneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chernobyl: il destino selvaggio degli animali abbandonati nel 1986

UN ANNO A ERNOBYL | Dalle Radiazioni Mortali alla Rinascita della Natura – Documentario

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