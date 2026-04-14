Napoli accoglie due protagonisti degli interventi di contenimento dell’incidente nucleare del 1986 di Chernobyl

A Napoli si svolge un evento dedicato al 40° anniversario di Chernobyl, con l’incontro di due ex operai ucraini coinvolti negli interventi di contenimento dell’incidente nucleare del 1986. La cerimonia mette in evidenza la memoria di quella tragedia, sottolineando l’importanza della sicurezza nucleare e della solidarietà verso il popolo ucraino. L’occasione riunisce cittadini e rappresentanti istituzionali per ricordare quei momenti e riflettere sui temi legati alla sicurezza energetica.

Garanti dei detenuti della Campania ricevuti dal Presidente della Regione: focus su sanità penitenziaria e reinserimento sociale San Pietro a Patierno: sorpreso con droga, armi e munizioni. Arrestato dalla Polizia di Stato Napoli celebra il 40° anniversario di Chernobyl incontrando due “liquidatori” ucraini e ribadendo il valore della memoria, della sicurezza nucleare e della solidarietà al popolo ucraino. Si tratta di Volodymyr Chartorynskyi (1960), medico e colonnello del servizio medico delle Forze Armate ucraine, che partecipò alle operazioni di liquidazione come terapeuta-radiologo del Distretto Militare dei Carpazi, e Serhii Vashchuk (1961), ufficiale in congedo delle Forze Armate ucraine, coinvolto nelle attività di decontaminazione con il 39° Reggimento di difesa chimica dello stesso Distretto.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli accoglie due protagonisti degli interventi di contenimento dell’incidente nucleare del 1986 di Chernobyl Chernobyl, 40 anni dall’incidente nucleare: a Napoli due protagonistiIn occasione del 40° anniversario della tragedia di Chernobyl , l’assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada , ha... Ucraina, l’allarme dell’Aiea: “La centrale nucleare di Chernobyl ha perso ogni fonte di alimentazione elettrica esterna”La centrale nucleare di Chernobyl, protagonista del più grave incidente della storia del nucleare civile nel 1986, ha perso ogni fonte di... Napoli accoglie due protagonisti degli interventi di contenimento dell’incidente nucleare del 1986 di Chernobyl nel 40° anniversario della tragedia In occasione del 40° anniversario della tragedia di Chernobyl , l’assessore alla Salute e al Verde del Comune d - facebook.com facebook