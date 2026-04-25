Nella notte tra il 25 e il 26 aprile 1986, nella sala controllo di una centrale nucleare distante circa 160 chilometri da Kiev, si stava svolgendo un test di sicurezza. La centrale, in attività da nove anni, ha vissuto un evento che ha portato a un’esplosione, alla diffusione di una nube radioattiva e a un grave incidente che ha avuto ripercussioni a livello internazionale.

È la notte tra il 25 e il 26 aprile 1986 e nella sala controllo della centrale nucleare V.I. Lenin di Chernobyl, attiva da nove anni a circa 160 km da Kiev, è in corso un test di sicurezza. I tecnici vogliono verificare se, in caso di interruzione improvvisa di corrente, la rotazione residua delle turbine possa fornire abbastanza elettricità da far funzionare le pompe di raffreddamento per il minuto necessario ai generatori di emergenza ad accendersi. Per eseguirlo, è necessario disattivare i sistemi automatici di emergenza e abbassare la potenza del reattore: il numero 4. Ma la potenza si abbassa troppo e troppo in fretta, e nel tentativo di recuperare vengono estratte le barre di controllo – quelle aste metalliche che, inserite nel nocciolo, assorbono la reazione a catena e la tengono a freno.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il disastro di Chernobyl: l’esplosione, la nube, il silenzio. Cosa successe il 26 aprile 1986

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