Il Chelsea ha inserito il nome di Cesc Fabregas nella lista dei possibili candidati per la guida tecnica della stagione 2026-27. La decisione fa parte di un piano a lungo termine del club, che prevede diverse opzioni per il ruolo di allenatore. Nel frattempo, anche il Como ha risposto alla situazione, valutando le proprie strategie future. La scelta del Chelsea si inserisce in un progetto che si estende fino al 2026.

? Cosa sapere Il Chelsea inserisce Cesc Fabregas nella lista per la guida tecnica della stagione 2026-27.. Il presidente del Como Mirwan Suwarso non ostacola il trasferimento del tecnico verso Londra.. Il Chelsea ha avviato una ricerca strutturata per definire la guida tecnica della stagione 2026-27, inserendo nella rosa dei candidati privilegiati anche Cesc Fabregas, mentre il presidente del Como ha aperto alla possibilità di un suo trasferimento. La dirigenza londinese sta operando con estrema cautela, dando il via a un processo di selezione che non punta a decisioni affrettate ma a una valutazione rigorosa delle opzioni disponibili. Tra i nomi che compongono la lista iniziale di profili considerati per il comando tecnico del club inglese figurano Marco Silva, Andoni Iraola e Xabi Alonso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chelsea punta a Fabregas: il piano per il 2026 e la risposta del Como

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