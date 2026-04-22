Como il piano Ludi | Fabregas è il cuore del progetto sportivo

A Como, il progetto sportivo si concentra sulla figura di Fabregas, considerato il punto centrale della strategia. Il direttore del club ha ribadito l'importanza del giocatore nel mantenere l'equilibrio tra obiettivi tecnici e stabilità societaria. La posizione di Fabregas rappresenta un elemento chiave per il futuro della squadra e la sua integrazione nel sistema è stata sottolineata come prioritaria in questa fase di pianificazione.

Il futuro del progetto sportivo del Como si gioca su un equilibrio delicatissimo tra ambizione tecnica e stabilità societaria, con il direttore Carlalberto Ludi che ha ribadito la centralità assoluta di Fabregas per l’intera struttura. Mentre il club si prepara per il ritorno della sfida di Coppa Italia a San Siro contro l’Inter, le dichiarazioni del dirigente puntano a blindare il rapporto con l’allenatore, definendolo il perno attorno al quale ruota l’intero gruppo. L’architettura tattica e la stabilità del progetto Lodi-Fabregas. La gestione del Como non può prescindere dalla figura di Fabregas, descritto da Ludi come un elemento fondamentale per la continuità del percorso intrapreso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Como, il piano Ludi: Fabregas è il cuore del progetto sportivo Notizie correlate Como, Ludi: “Fabregas e Nico Paz al centro del progetto”Como, 12 febbraio 2026 – Il futuro calcistico del Como si gioca sulle nuove fondamenta poste da Cesc Fàbregas e Nico Paz. Como, parla il ds Ludi: «Fabregas? Solo un pazzo non metterebbe gli occhi su di lui. È un fuoriclasse»McKennie Juve, rinnovo in stallo? Distanza tra domanda e offerta: le ultime sull’interesse non solo dalla MLS Salah Liverpool, aria d’addio? Sirene... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Como incanta anche dietro le quinte: da Fabregas a Ludi, passando per Mazzitelli; Como a San Siro per la storia. Ludi: Contro l'Inter la nostra miglior partita. Ora la finale; Vigilia di Inter-Como, parla Ludi: Proviamo a vivere fino in fondo questo traguardo storico; Como, Ludi: Ecco quale sarà il futuro di Fàbregas. Fabregas Como, Ludi: «Cesc è il nostro perno, quello su cui si poggia l’intera area tecnica. È un fenomeno». Le paroleFabregas Como, Ludi: «Cesc è il nostro perno, quello su cui si poggia l’intera area tecnica. È un fenomeno». Le parole ... calcionews24.com Il Como vola a Milano contro l’Inter, Ludi: Vincere, poi la finale e scrivere un’altra pagina di storiaParla il direttore sportivo del Como 1907, Carlalberto Ludi, in vista della partita al Meazza contro l’Inter in programma per questa sera alle 21 per la semifinale di Coppa Italia (primo incontro fini ... comozero.it Como, Mirwan Suwarso: "Il risultato di questa sera fa male. Siamo andati a San Siro mostrando coraggio, qualità e personalità, portandoci sul 2–0, proprio come al Sinigaglia. La squadra ha giocato con identità e determinazione, e per questo sono molto orgo x.com Pazza Inter rimonta il Como e vola in finale di Coppa Italia. Calhanoglu e Sucic firmano il 3-2 finale - facebook.com facebook