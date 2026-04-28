chelli istat ruolo indipendente coordiniamo dati seguendo regole ue

L'Istat, ente indipendente, si occupa di coordinare i dati relativi ai Conti di finanza pubblica rispettando le regole stabilite dall'Unione Europea. Il processo di validazione di questi dati da parte delle istituzioni comunitarie si svolge secondo le modalità e le tempistiche definite dai regolamenti europei. Questo accade ogni volta che i dati vengono trasmessi e verificati a livello internazionale.

Il processo di validazione dei Conti di finanza pubblica prodotti dall'Istat da parte delle istituzioni comunitarie "segue modalità e tempistiche dettate dai regolamenti europei". In particolare, la verifica dei Conti di finanza pubblica viene effettuata con cadenza semestrale (entro il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno) "sotto il coordinamento tecnico di Eurostat. In questo contesto, l'Istat, pur mantenendo un ruolo autonomo e indipendente come responsabile ultimo della qualità dei dati prodotti, svolge anche una funzione di coordinamento e di sintesi tra le diverse istituzioni nazionali coinvolte, a vario titolo, nella produzione dei dati di finanza pubblica (come la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF), assicurando la coerenza tra le varie fonti informative nazionali".🔗 Leggi su Lanazione.it

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