Cheese3D l’IA legge le espressioni facciali collegandole all’attivita’ cerebrale

Un sistema di intelligenza artificiale è stato sviluppato per analizzare le espressioni facciali in relazione all’attività cerebrale. La tecnologia utilizza algoritmi avanzati per collegare i movimenti del volto alle risposte neurologiche, permettendo un’osservazione dettagliata delle reazioni emotive. Questo metodo potrebbe trovare applicazioni in diversi settori, dalla ricerca scientifica alla medicina, offrendo strumenti più precisi per interpretare le emozioni umane.

Un nuovo sistema basato su intelligenza artificiale consente di analizzare con precisione le espressioni facciali e collegarle all’attivita’ cerebrale: e’ il risultato di uno studio guidato da Helen Hou del Cold Spring Harbor Laboratory, insieme a Kyle Daruwalla e Irene Nozal Martin, pubblicato su Nature Neuroscience. La piattaforma, chiamata Cheese3D, utilizza un sistema di sei microcamere e modelli di visione artificiale per tracciare anche i piu’ piccoli movimenti del volto nei topi, traducendoli in dati quantitativi utili per studiare il rapporto tra espressioni e funzionamento del cervello. I ricercatori hanno dimostrato...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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