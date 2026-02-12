L’Università del Michigan ha messo a punto un’IA che analizza le risonanze magnetiche cerebrali in pochi secondi. Basta un attimo perché il sistema individui problemi neurologici e segnali le emergenze. La tecnologia potrebbe cambiare il modo di diagnosi, rendendo più veloci e precise le analisi delle scansioni.

I ricercatori dell’Università del Michigan hanno sviluppato un sistema di intelligenza artificiale capace di analizzare le scansioni MRI del cervello in pochi secondi, identificando con precisione numerose condizioni neurologiche e segnalando subito i casi che richiedono interventi urgenti. Addestrato su centinaia di migliaia di immagini reali integrate con le storie cliniche dei pazienti, il modello ha raggiunto un livello di accuratezza fino al 97,5%, superando altri strumenti avanzati di AI. Il nuovo sistema, chiamato Prima, rappresenta una svolta nella gestione dell’imaging cerebrale. Testato su oltre 30. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - L’IA legge le risonanze magnetiche cerebrali in pochi secondi e segnala le emergenze

