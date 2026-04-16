Vicara tutte le espressioni del Grignolino

Vicara è una cantina fondata nel 1992 dalle famiglie Ravizza, Cassinis e Visconti, che ha dato origine al nome dell’azienda. Dopo diversi anni di cambiamenti, dal 2022 la guida è affidata a Giuseppe e Emanuele Visconti. La produzione si concentra sulle diverse espressioni del Grignolino, un vitigno tipico della regione. La cantina è situata in una zona nota per la tradizione vinicola e ha una storia che si sviluppa nel tempo.

Una bella storia in continua evoluzione quella di Vicara, una cantina fondata nel 1992 dalle famiglie Ravizza, Cassinis e Visconti (dall’unione dei cui cognomi prende nome l’azienda), che dopo un po’ di cambiamenti è dal 2022 guidata da Giuseppe Visconti e dal cugino Emanuele Visconti. Un’azienda che conta su 70 ettari di cui 33 vitati nel territorio del Monferrato Casalese, condotti in regime interamente biologico, che ha fatto del Grignolino il suo motivo d’orgoglio, al punto da produrlo in quattro differenti tipologie, che ho avuto modo di assaggiare al Vinitaly 2026 che si è chiuso ieri a Verona. La prima versione è il Domino, un...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vicara, tutte le espressioni del Grignolino Notizie correlate Leggi anche: Perché Apple ha appena comprato una start-up israeliana che legge le micro-espressioni del volto Leggi anche: Amendola, Mattarella: tra le più alte espressioni dell’antifascismo liberale