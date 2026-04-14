Settecento tonnellate di rifiuti tessili Vestiti e accessori nascosti in balle

I carabinieri del Nucleo ecologico di Perugia hanno sequestrato un capannone agricolo nelle campagne orvietane, dove sono state trovate circa settecento tonnellate di rifiuti tessili. All’interno del capannone sono state trovate centinaia di balle confezionate con cellophane, contenenti vestiti e accessori. Il sequestro è stato effettuato durante un'operazione di controllo sul territorio. La merce sequestrata sarà soggetta a successive verifiche.

I carabinieri del Nucleo ecologico di Perugia hanno sequestrato un capannone agricolo nelle campagne orvietane, in cui erano stipate svariate tonnellate di rifiuti tessili sotto forma di centinaia di balle confezionate con cellophane. Nel capannone, in fatiscenti condizioni, con ampia copertura in amianto, erano state accatastate numerose balle delle dimensioni di circa un metro cubo ciascuna, maldestramente occultate dietro una stuoia per impedirne la vista dall’esterno. Le balle, ammassate fino ad un’altezza di circa quattro metri, erano collocate alla rinfusa, in assenza di ogni presidio di sicurezza igienico-sanitario e di prevenzione incendi, con evidente pericolo per l’incolumità delle persone e la compromissione dell’aria, del suolo, della flora e della fauna.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settecento tonnellate di rifiuti tessili. Vestiti e accessori nascosti in balle Sequestrato capannone con 170 tonnellate di rifiuti tessili: indagato il legale rappresentanteOperazione delle Fiamme Gialle nel territorio della “Terra dei Fuochi”: illecita gestione di rifiuti e assenza del certificato di prevenzione incendi... Leggi anche: Rifiuti tessili da Napoli verso la Nigeria, maxi sequestro di 130 tonnellate e denunce Argomenti più discussi: Settecento tonnellate di rifiuti tessili abbandonati: sequestrato capannone -; Settecento tonnellate di rifiuti tessili. Vestiti e accessori nascosti in balle; Rifiuti tessili sequestrati dai Noe in un deposito ad Orvieto. Settecento tonnellate di rifiuti tessili abbandonati: sequestrato capannone Sottoposto a sequestro un capannone agricolo ubicato nelle campagne orvietane, all’interno del quale erano stipate svariate tonnellate di rifiuti tessili sotto forma di centinaia di balle co facebook