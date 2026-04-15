Civitavecchia cucciolo buttato nel raccoglitore dei vestiti usati

A Civitavecchia, questa mattina, un cucciolo di poche settimane è stato trovato abbandonato all’interno di un raccoglitore per vestiti usati. La scoperta è stata fatta da un passante che ha segnalato la presenza di un animale in difficoltà. Sul posto sono intervenuti gli agenti del territorio, che hanno portato il cucciolo in un centro di recupero. La vicenda è ora al vaglio delle autorità locali per le indagini del caso.

Civitavecchia, 15 aprile 2026 – Lieto fine questa mattina a Civitavecchia, dove un cucciolo di cane di poche settimane è stato salvato dopo essere stato abbandonato all’interno di un raccoglitore per indumenti usati. L’intervento è avvenuto intorno alle 6.30 in via Roma 1, dove i Vigili del fuoco di Civitavecchia, con l’equipaggio della 17A, sono stati chiamati per un soccorso animale. A far scattare l’allarme è stata una donna che aveva sentito dei flebili guaiti provenire dal contenitore. Giunti sul posto, i pompieri hanno individuato il cucciolo all’interno del raccoglitore e sono intervenuti rapidamente per liberarlo. L’animale è stato quindi affidato alle cure della richiedente.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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