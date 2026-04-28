Il re e la regina consorte sono arrivati negli Stati Uniti per una visita ufficiale di quattro giorni, la prima di un sovrano britannico dal 2007. Camilla è scesa dall’aereo e Carlo ha assistito a un momento che ha attirato l’attenzione dei presenti. La visita rappresenta un passaggio importante nei rapporti tra i due paesi e segna l’inizio di una serie di impegni ufficiali previsti durante il soggiorno.

Re Carlo III e la Regina Camilla sono sbarcati negli Stati Uniti dando ufficialmente il via a una visita di Stato di quattro giorni, la prima per un sovrano britannico dai tempi della Regina Elisabetta II nel 2007. L’accoglienza alla Casa Bianca, con il presidente Donald Trump e la first lady Melania, ha segnato l’inizio di un viaggio che punta a rafforzare i rapporti tra Londra e Washington in un momento particolarmente delicato sul piano internazionale. Il programma è ricco di appuntamenti simbolici e istituzionali. Dopo il primo incontro ufficiale, i reali si sono spostati nella residenza dell’ambasciatore del Regno Unito per un garden party, mentre nelle prossime ore è atteso il discorso del sovrano al Congresso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Che figuraccia”. Camilla scende dall’aereo e Carlo vede tutto, è una furia

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