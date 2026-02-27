Problemi tecnici a Sanremo per Eros Ramazzotti e Alicia Keys social contro Carlo Conti | Che figuraccia

Problemi tecnici hanno interrotto l’esibizione di Eros Ramazzotti e Alicia Keys durante la prima serata di Sanremo 2026, causando disagi sia sul palco che tra il pubblico. I social si infiammano con commenti e critiche rivolte a Carlo Conti, reo di aver gestito male l’evento. La situazione ha generato reazioni immediate sui principali canali digitali, alimentando discussioni sull’organizzazione della serata.

Problemi tecnici durante la terza serata di Sanremo 2026 hanno ritardato l’attesa esibizione di Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Sui social gli utenti hanno criticato la gestione tecnica del Festival, accusando il direttore artistico Carlo Conti di aver fatto una “figuraccia”. Lo spettacolo si è poi svolto regolarmente dopo una “provvidenziale” interruzione pubblicitaria. Gaffe a Sanremo con Eros Ramazzotti e Alicia Keys, Era probabilmente il momento più atteso della terza serata del Festival di Sanremo, con tutto il rispetto per i 15 Big in gara, ma la performance speciale di Eros Ramazzotti e della superstar internazionale Alicia Keys è stata viziata da un inconveniente tecnico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti a Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo ContiMilano, 12 febbraio 2026 – Mancano solo dodici giorni al Festival di Sanremo 2026 e diversi sono gli annunci che il conduttore e direttore artistico...

Temi più discussi: Tredici Pietro 'senza voce', problema tecnico a Sanremo: cosa è successo; Tredici Pietro interrompe l’esibizione a Sanremo: Scusate, ho parlato a vuoto. Cosa è successo; Sanremo, problemi tecnici per Tredici Pietro: Ho parlato al vuoto; Sanremo, problemi tecnici per Tredici Pietro: Ho parlato al vuoto.

Sanremo, diretta terza serata: sul palco Eddie Brock. Ovazione per il duetto di Eros Ramazzotti e Alicia Keys (dopo un problema tecnico)Tutto pronto per la terza serata del Festival di Sanremo. I superospiti all'Ariston sono Alicia Keys e Eros Ramazzotti, per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima ... ilmessaggero.it

Durante il problema tecnico a Sanremo 2026 ho avuto un dubbio. Poi Laura Pausini mi ha consolato: ‘porta fortuna, non preoccuparti': lo rivela Tredici Pietro – IL VIDEOIl rapper bolognese svela cosa è successo durante la sua esibizione al Festival quando si è interrotto per un guasto audio ... ilfattoquotidiano.it

Alicia Keys dà spettacolo a Sanremo con Eros Ramazzotti. La cantante americana si chiama in realtà Alicia Augello Cook ed é nipote di Joseph Lawrence Augello di origini sciacchitane. Alicia è sempre stata orgogliosa della madre e delle sue radici e l'ha anc facebook

Novanta milioni di dischi venduti, diciassette Grammy, è tra le cantanti più certificate dalla Recording Industry Association of America del millennio: Alicia Keys sale sul palco di Sanremo per duettare in italiano insieme a Eros Ramazzotti. La cantante, ospite int x.com