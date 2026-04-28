Che cosa vedere in tv stasera i programmi del 28 aprile 2026 dal GF Vip a Il Commissario Montalbano a Belve

Stasera, martedì 28 aprile 2026, i canali televisivi principali presentano un palinsesto ricco di proposte. Tra le fiction ci sono episodi di una serie ambientata in Sicilia e un episodio di un poliziesco. In programmazione anche talk di approfondimento e show di intrattenimento, inclusi un reality e una prima visione di un nuovo episodio di una serie drammatica. Su Rai e Mediaset vengono trasmessi anche programmi di informazione e intrattenimento di diversa durata.

Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, martedì 28 aprile 2026, sui principali canali Rai e Mediaset: tra i programmi proposti fiction, talk d’approfondimento, show di intrattenimento e prime TV. I programmi in tv stasera 28 aprile 2026 Rai 1 – 21:30: Il Commissario Montalbano – Par condicio Rai 2 – 21:20: Belve Rai 3 – 21:15: FarWest Rete 4 – 21:33: È Sempre Cartabianca Canale 5 – 21:20: Grande Fratello Vip Italia 1 – 21:15: Le Iene Presentano: Inside La7 – 21:15: DiMartedì TV8 – 21:55: Italia’s Got Talent – Stagione 14, Episodio 2 (Prima TV) Nove – 21:30: Chernobyl: nuove verità (1ª TV). Che cosa vedere in tv stasera, le anticipazioni dei programmi Ecco tutti i programmi in tv stasera e le anticipazioni.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 28 aprile 2026, dal GF Vip a Il Commissario Montalbano a Belve Notizie correlate Che cosa vedere stasera in tv, i programmi del 7 aprile 2026, dal ritorno di Belve al Grande Fratello Vip a Il commissario MontalbanoScopriamo che cosa vedere in tv stasera, martedì 7 aprile 2026, con la guida ai programmi tv. Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 10 aprile 2026, la guida completa alla prima serata, dal GF Vip ad AquamanScopriamo che cosa vedere in tv stasera, venerdì 10 aprile 2026, con la guida completa ai programmi in onda in prima serata sui principali canali Rai... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Brigitte Nielsen, la doppia battaglia che deve combattere a 62 anni; Programmi TV 28 aprile 2026: cosa vedere stasera; Luca Zingaretti non cede a Belve: la Fagnani in difficoltà; Programmi TV 21 aprile 2026: cosa vedere stasera. Luca Zingaretti non cede a Belve: la Fagnani in difficoltàQuesta sera, martedì 28 aprile 2026, una nuova replica del Commissario Montalbano insidia Belve (con Sal Da Vinci, Elena Santarelli e Romina Power). libero.it Montalbano, stasera su Rai 1 l’episodio della matematica mafiosa: quel dettaglio che non torna a SalvoStasera in TV Il Commissario Montalbano Par Condicio. Scopri la trama, il ruolo di Catarella e le anticipazioni sul caso di Eva Ljubin. newscinema.it Il commissario Montalbano torna ancora una volta in prima serata su Rai 1 con le sue repliche, martedì 28 andrà in onda la puntata intitolata "Par Condicio" e come spesso accade si riaccende il dibattito tra il pubblico. Da un lato c’è chi continua ad apprezzare - facebook.com facebook