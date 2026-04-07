Che cosa vedere stasera in tv i programmi del 7 aprile 2026 dal ritorno di Belve al Grande Fratello Vip a Il commissario Montalbano

Stasera, 7 aprile 2026, i telespettatori avranno a disposizione diversi programmi sui canali Rai e Mediaset. Su Rai 2 torna in prima serata Francesca Fagnani con la nuova edizione di Belve. Tra gli altri appuntamenti, ci sono anche il ritorno del Grande Fratello Vip e la messa in onda di episodi del Commissario Montalbano. La guida ai programmi tv di questa sera offre una panoramica completa delle scelte disponibili per il pubblico.

Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, martedì 7 aprile 2026, con la guida ai programmi tv. La prima serata televisiva di oggi offre un mix di fiction, talk show, approfondimenti e reality. Tra le novità, il ritorno di Francesca Fagnani su Rai 2 con la nuova edizione di Belve. Che cosa vedere stasera in tv, i programmi Rai 1 – ore 21:30 - Il commissario Montalbano – L’odore della notte Rai 2 – ore 21:20 - Belve Rai 3 – ore 21:20 - FarWest Rete 4 – ore 21:33 - È sempre Cartabianca Canale 5 – ore 21:35 - Grande Fratello VIP Italia 1 – ore 21:13 - Le Iene Presentano: Inside Anticipazioni dei programmi in tv stasera Ecco le anticipazioni per ogni programma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Che cosa vedere stasera in tv, i programmi del 7 aprile 2026, dal ritorno di Belve al Grande Fratello Vip a Il commissario Montalbano Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 3 aprile 2026: dal Grande Fratello Vip a Via Crucis dal Colosseo a Delitti in ParadisoScopriamo che cosa vedere in tv stasera, venerdì 3 aprile 2026, con la guida ai programmi in prima serata sui principali canali Rai e Mediaset. I programmi in tv stasera 27 marzo 2026, ecco la guida per scegliere che cosa vedere: dal GF Vip a The Voice SeniorScopriamo che cosa vedere in tv stasera, venerdì 27 marzo 2026, con la guida ai programmi tv della prima serata sui canali Rai e Mediaset. Temi più discussi: Grande Fratello Vip (3 aprile), anticipazioni: una big è uscita, Ibiza furiosa e polemiche. Chi viene eliminato stasera; Tutti i retroscena dell'eliminazione di Giovanni Calvario dal Grande Fratello Vip 2026; Grande Fratello Vip: chi sarà il preferito di questa sera? Ecco cosa dicono i sondaggi; Canale 5 cambio di programmazione: stasera fuori Scherzi a Parte dentro Grande Fratello Vip. Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera 7 aprile: eliminato, Renato nella bufera e sorpreseIl Grande Fratello Vip torna protagonista con la puntata di martedì 7 aprile 2026, pronta a regalare nuovi colpi di ... tuttosulgossip.it Grande Fratello Vip stasera 3 aprile 2026: il televoto dal monolocale tra Todaro e Ibiza, chi rischia l’eliminazioneAnticipazioni Grande Fratello Vip stasera 3 aprile 2026: televoto tra Todaro e Ibiza dal monolocale. Sondaggi, cosa succede e chi rischia. Sesta puntata Canale 5. lifestyleblog.it Ieri sera è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026 e Ilary Blasi ha pensato bene di “andare in bianco” Chi ha firmato il suo look total white: - facebook.com facebook Ilary Blasi "va in bianco" al Grande Fratello Vip: chi ha firmato il look total white della puntata 6 x.com