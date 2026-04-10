che cosa vedere in tv stasera i programmi del 10 aprile 2026 la guida completa alla prima serata dal gf vip ad aquaman

Stasera, venerdì 10 aprile 2026, i telespettatori avranno a disposizione una vasta scelta di programmi sui principali canali televisivi italiani. La programmazione comprende reality, film e spettacoli di intrattenimento, con appuntamenti come il Grande Fratello Vip e la messa in onda di film come Aquaman. La guida completa indica cosa aspettarsi in prima serata sui canali Rai e Mediaset, offrendo un quadro dettagliato delle trasmissioni previste.

Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, venerdì 10 aprile 2026, con la guida completa ai programmi in onda in prima serata sui principali canali Rai e Mediaset. La programmazione è ricca e variegata, tra show musicali, serie crime, film d’autore e grandi blockbuster. Rai e Mediaset propongono contenuti per tutti i gusti: dal talento degli artisti di strada alla suspense dei gialli, fino ai reality più seguiti dal pubblico. Programmi in tv stasera, 10 aprile 2026 Ecco tutti i programmi in prima serata. Rai 1 – Dalla strada al palco (21:25) Rai 2 – Delitti in Paradiso – Stagione 15 (21:20) Rai 3 – La casa di Ninetta (21:20) Rete 4 – Quarto Grado (21:33) Canale 5 – Grande Fratello Vip (21:20) Italia 1 – Aquaman e il Regno Perduto (21:20). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 9 aprile 2026: la guida completa alla prima serata, dalle fiction ai talkScopriamo che cosa vedere in tv stasera, giovedì 9 aprile 2026, con la guida completa ai programmi della prima serata.

Che cosa vedere in tv stasera, i programmi dell'8 aprile 2026: la guida completa alla prima serata, da Pretty Woman a Forbidden FruitScopriamo che cosa vedere in tv stasera, mercoledì 8 aprile 2026, con la guida completa ai programmi della prima serata.

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