Chanel ha inaugurato a Shanghai una nuova installazione dedicata a Coco Beach, trasformando una villa in una sorta di rifugio estivo all’interno della città. L’evento si distingue dai tradizionali pop-up commerciali, proponendo un’esperienza immersiva e coinvolgente. Questa iniziativa rappresenta un esempio di come il brand abbia deciso di creare un ambiente che va oltre la semplice vendita, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere un’atmosfera estiva in un contesto urbano.

Ci sono pop-up che servono a vendere, e poi ci sono quelli che servono a farti entrare in un mondo. Chanel ha scelto la seconda opzione, portando per la prima volta Coco Beach a Shanghai con un’installazione che è tutto tranne che retail tradizionale. Una villa, Chanel, Shanghai, e l’illusione della Riviera. Il progetto prende forma in una villa su tre piani nel quartiere Hengshan-Fuxing, una delle zone più interessanti della città, sempre più piena di brand e spazi creativi. Ma appena entri, Shanghai sparisce. L’ispirazione è dichiarata: La Pausa, la casa mediterranea di Coco Chanel. Il risultato è una specie di vacanza costruita, dove architettura e allestimento lavorano insieme per creare un “intervallo estivo” nel mezzo della città.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chanel porta Coco Beach a Shanghai, e trasforma una villa in una fuga estiva (senza lasciare la città)

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