Chelsea sostiene Rosenior senza piani per una revisione estiva

Il club ha annunciato pubblicamente di mantenere la fiducia nell’allenatore attuale, senza prevedere cambiamenti o interventi durante la prossima sessione di mercato estiva. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e al momento non sono previsti aggiornamenti o revisioni della rosa. La posizione della società resta stabile e confermata in vista delle prossime partite.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Negli ultimi giorni, il Chelsea ha fatto notizia con un aggiornamento significativo riguardante la figura del proprio allenatore. Secondo rapporti provenienti da fonti affidabili in Inghilterra, la dirigenza del club ha deciso di mantenere la piena fiducia in Liam Rosenior, attuale head coach della squadra. Questo approccio evidenzia una certa stabilità all’interno del club, che sembra voler confermare la scelta dell’allenatore, senza alcun piano di riesaminare la sua posizione alla fine della stagione. La decisione di sostenere Rosenior si basa su diverse considerazioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Chelsea sostiene Rosenior, senza piani per una revisione estiva. Articoli correlati Rosenior è preoccupato per il benessere della squadra del Chelsea in una stagione impegnativaAlla domanda sulla gestione del carico di lavoro, Rosenior ha detto nella sua conferenza stampa pre-partita: “Sì, è difficile. Everton v Chelsea: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche mentre Rosenior cerca una vittoria che allenti la pressione2026-03-21 19:00:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Chelsea va all’Everton... Approfondimenti e contenuti su Chelsea sostiene Argomenti discussi: Chelsea sostiene Rosenior, senza piani per una revisione estiva. Chelsea sostiene Rosenior, senza piani per una revisione estiva.Negli ultimi giorni, il Chelsea ha fatto notizia con un aggiornamento significativo riguardante la figura del proprio allenatore. Secondo rapporti provenienti da fonti affidabili in Inghilterra, la di ... napolipiu.com Rosenior Chelsea, esonero vicino per il tecnico dei blues? Il punto della situazioneRosenior Chelsea, potrebbe clamorosamente essere finita dopo soli due mesi. Il momento in casa Blues è di quelli che tolgono il sonno. La crisi di risultati ... news-sports.it