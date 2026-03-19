Villa Mussolini al Comune di Riccione la sindaca | Celebriamo una riappropriazione È una vittoria della città

Il Comune di Riccione ha annunciato di aver acquisito Villa Mussolini, una proprietà che rappresenta un simbolo locale. La sindaca ha dichiarato che l’operazione rappresenta una riappropriazione identitaria e una vittoria per la comunità. La notizia è stata comunicata il 10 marzo 2026 e segna un momento importante per la città.

Riccione, 10 marzo 2026 – “Oggi non celebriamo solo un acquisto, ma un atto di riappropriazione identitaria: è una vittoria della città per la città”. Sono le prime parole della sindaca di Riccione Daniela Angelini dopo che Fondazione Cassa di risparmio di Rimini ha deciso di accettare la proposta di acquisto del Comune, preferendola a quella della David2 srl, società di Torino. Villa Mussolini, residenza di Riccione che fu del duce, oggi di proprietÃ della Fondazione Carim che l'ha messa all'asta, 22 ottobre 2025 ANSA Pasquale Bove --- Villa Mussolini, the former residence of the Duce in Riccione, is now owned by the Carim Foundation, which is putting it up for auction. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa Mussolini al Comune di Riccione, la sindaca: “Celebriamo una riappropriazione. È una vittoria della città" Articoli correlati La Fondazione accetta l’offerta: Villa Mussolini passa al Comune di RiccioneRiccione (Rimini), 18 marzo 2026 – Villa Mussolini è di proprietà del Comune di Riccione. Villa Mussolini, la sindaca rompe il silenzio: "La nostra è una proposta solida, con trasparenza e visione"La sindaca di Riccione Daniela Angelini interviene sulla procedura in corso, rivendicando gli investimenti sostenuti dal Comune dal 1997 e il valore... Tutto quello che riguarda Villa Mussolini Temi più discussi: Villa Mussolini va al Comune di Riccione, Fondazione Carim accetta la sua offerta; La Fondazione accetta l’offerta: Villa Mussolini passa al Comune di Riccione; La Fondazione Carim ha deciso: Villa Mussolini va al Comune di Riccione; Villa Mussolini va al Comune di Riccione, all'asta battuta l'offerta della società dell'ex missino Massimo Massano. FOTO | Villa Mussolini va al Comune di Riccione, niente da fare per l’ex Msi: Sarà un luogo di memoria del ‘900Niente da fare per l'ex Msi, la Fondazione Cassa di risparmio chiude l'accordo con il Comune: Villa Mussolini diventerà uno spazio dove la memoria del Novecento diventa risorsa educativa ... dire.it Villa Mussolini va al Comune di Riccione e resta pubblicaLa residenza estiva della famiglia del duce era andata all’asta. L’amministrazione la spunta su una società vicina a un ex deputato Msi: la trasformerà in un ... bologna.repubblica.it Villa Mussolini va al Comune di Riccione e resta pubblica x.com La sindaca di Riccione dopo l’acquisto di Villa Mussolini: “Una grande giornata per tutti” VIDEO - facebook.com facebook