La lotta per un posto in Champions League si avvicina alla sua fase decisiva, con la distanza tra le squadre coinvolte che si riduce e la possibilità di qualificazione sempre più incerta. Le sfide imminenti e i risultati delle partite recenti stanno modificando gli scenari e rendendo ancora più tesa la corsa verso l’ultimo piazzamento disponibile. Le squadre coinvolte si preparano a giocarsi tutto nelle prossime giornate, consapevoli dell’importanza di ogni punto.

La corsa verso l’Europa che conta entra nella sua fase più calda, trasformando l’ultimo piazzamento utile per la Champions League in una vera e propria ossessione finanziaria e sportiva. Con l’ Inter già proiettata alla prossima stagione con lo scudetto al petto e il Napoli di Antonio Conte ormai a un passo dalla certezza matematica del secondo posto, la Serie A si prepara a vivere un finale di stagione incandescente per la quarta piazza. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la battaglia è ufficialmente ristretta a un terzetto agguerrito: la Juventus a quota 64 punti, seguita a ruota da Como e Roma a 61. Il fine settimana che si appresta a iniziare potrebbe rimescolare pesantemente le gerarchie, a partire dall’anticipo del sabato tra Como e Napoli.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Champions, volata a tre: Juve e Roma tifano Napoli

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