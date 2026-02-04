Champions volata stile anni ’80 | Napoli Juve e Roma in un fazzoletto Chi resta fuori?

Il campionato di Serie A torna a regalare emozioni intense. Napoli, Juventus e Roma sono racchiuse in pochi punti, pronte a giocarsi gli ultimi posti utili per la qualificazione in Champions. La corsa si fa serrata, e chi resta fuori potrebbe già essere eliminato. La lotta è aperta e ogni partita potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il campionato di Serie A si riscopre ostaggio di un’affascinante macchina del tempo, riproponendo un duello per l’Europa che profuma di calcio d’altri tempi. Con il discorso Scudetto apparentemente blindato sull’asse Milano, l’attenzione si sposta sulla serrata lotta per gli ultimi pass validi per la Champions League, che vede Napoli, Juventus e Roma impegnate in un corpo a corpo che evoca i fasti degli anni Ottanta. Per ritrovare un equilibrio simile, bisogna infatti risalire alla stagione 1980-81, quando le tre potenze del calcio italiano arrivarono agli sgoccioli del torneo racchiuse in appena due punti, prima del trionfo bianconero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Champions, volata stile anni ’80: Napoli, Juve e Roma in un fazzoletto. Chi resta fuori? Approfondimenti su Champions Lega Lista UEFA: Roma-Stoccarda e gerarchie forzate, chi resta fuori e chi sale La Roma, impegnata contro lo Stoccarda, si presenta senza i nuovi acquisti Donyell Malen e Robinio Vaz, poiché la UEFA non permette la loro inserzione nella lista A fino alla conclusione della fase di campionato. Continassa Juve: Spalletti recupera Vlahovic, Cabal e Kelly, chi resta fuori per la Fiorentina. Ecco le probabili formazioni Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Champions League. Due sconfitte e due vittorie nelle ultime partite hanno riavvicinato le olandesi, ma purtroppo con una situazione di classifica scomoda per entrambe... Da considerare per la volata finale anche l'importanza della differenza reti tra quelle c - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.