Champions | Psg-Bayern 5-4 in semifinale andata

Nel match di andata delle semifinali di Champions League disputato al Parco dei Principi, il Psg ha battuto il Bayern Monaco con il punteggio di 5-4. La partita si è conclusa con molte reti e un risultato molto equilibrato, aprendo la strada a una sfida di ritorno molto aperta. La sfida si è svolta in un clima intenso, con entrambe le squadre che hanno cercato di prevalere fin dal primo minuto.

Torino, 28 apr. (LaPresse) – Semifinale show al Parco dei Principi, dove il Psg si è imposto sul Bayern con il rocambolesco risultato di 5-4 nel match di andata. Bavaresi avanti al 17' con il rigore di Kane, replica dei francesi con i gol di Kvaratskhelia (24') e Joao Neves (33'). Olise riequilibra i conti al 41' ma prima dell’intervallo il rigore di Dembélé riporta avanti la formazione di Luis Enrique. Nella ripresa i padroni di casa dilagano con Kvara (56') e Dembélé (58'), ma Upamecano (65') e Luis Diaz (68') accorciano le distanze e tengono in gioco il Bayern in vista del ritorno, in programma il 6 maggio all’Allianz Arena. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions: Psg-Bayern 5-4 in semifinale andata Champions League Predictions Today | PSG vs Bayern Munich (Semi-Finals Begin!) Notizie correlate Leggi anche: Psg vs Bayern Monaco, andata semifinale Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Champions League, il Psg batte 5-4 il Bayern: spettacolo nella semifinale d’andataSemifinale show al Parco dei Principi, dove il Psg si è imposto sul Bayern con il rocambolesco risultato di 5-4 nel match di andata. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: PSG-Bayern Monaco: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Champions League, PSG-Bayern Monaco: semifinale stellare; Champions oggi in TV, dove vedere PSG-Bayern Monaco: orario, formazioni ufficiali e diretta streaming; Psg-Bayern e Atletico Madrid-Arsenal: dove vedere le semifinali di Champions in diretta tv. Psg-Bayern Monaco 5-4: doppio record storico per la Champions LeagueNotte incredibile al Parco dei Principi per una semifinale epica e senza precedenti sotto il profilo realizzativo ... corrieredellosport.it Psg-Bayern Monaco 5-4: video, gol e highlightsLa squadra di Luis Enrique batte il Bayern al Parco dei Principi 5-4 nell’andata delle semifinali di Champions. Gara splendida. Il Bayern passa con un rigore di Kane, Kvaratskhelia e Joao Neves la rib ... sport.sky.it Meglio PSG-Bayern sul divano o Stockport Country-Port Vale dal vivo Pep Guardiola non ha avuto dubbi. L’allenatore del Manchester City ha assistito dal vivo alla partita di League One a Edgeley Park. Com’è finita Il Port Vale, già retrocesso in League Tw x.com Psg e Bayern danno spettacolo al Parco dei Principi: la spunta Luis Enrique con il duo Kvara-Dembele - facebook.com facebook