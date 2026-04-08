Champions oggi Psg-Liverpool | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca la partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra il Psg e il Liverpool, al Parco dei Principi. L'incontro è previsto per mercoledì 8 aprile e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della competizione. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e la partita sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono attesi molti appassionati sia allo stadio che davanti agli schermi.

(Adnkronos) – Torna la Champions League con l'andata dei quarti di finale. Oggi, mercoledì 8 aprile, tocca al big match tra il Psg e il Liverpool, al Parco dei Principi. I francesi hanno eliminato il Chelsea agli ottavi, mentre i Reds arrivano dal successo in rimonta contro il Galatasaray. Ecco orario, probabili formazioni e dove. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it PSG-Liverpool oggi in Champions, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniPSG-Liverpool è l'andata dei quarti di finale di Champions League che si gioca alle 21:00 al Parco dei Principi. Leggi anche: Champions, oggi Liverpool-Galatasaray: orario, probabili formazioni e dove vederla Torino-Milan 2-3: gol e highlights | Serie A Temi più discussi: PSG-Liverpool, probabili: parata di stelle, Kvara-Dembélé contro Szoboszlai-Wirtz; Psg-Liverpool, le probabili formazioni dei quarti di Champions League; Psg-Liverpool oggi quarti Champions League. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Champions League, PSG-Liverpool: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Champions, oggi Psg-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla(Adnkronos) – Torna la Champions League con l’andata dei quarti di finale. Oggi, mercoledì 8 aprile, tocca al big ... cremonaoggi.it PSG-Liverpool oggi in Champions, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniPSG-Liverpool è l'andata dei quarti di finale di Champions League che si gioca alle 21:00 al Parco dei Principi ... fanpage.it Al Parco dei Principi va in scena un incrocio già visto nella scorsa stagione: PSG contro Liverpool. I Reds vanno a caccia di rivincite: lo scorso anno, nonostante il successo a Parigi, Salah e compagni vennero eliminati, ai rigori, davanti ai propri tifosi ad Anfi - facebook.com facebook PSG-Liverpool, le probabili formazioni dei quarti di Champions League #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com