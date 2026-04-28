cgil flc inca premiate 7 scuole su sicurezza sul lavoro

Il Patronato Inca, insieme a Cgil e Flc, ha premiato sette scuole superiori di diverse città italiane in occasione di un concorso nazionale dedicato alla salute e alla sicurezza sul lavoro. L’iniziativa mira a valorizzare gli interventi realizzati dagli istituti sul tema della tutela della sicurezza negli ambienti scolastici. I riconoscimenti sono stati consegnati in una cerimonia che ha coinvolto rappresentanti delle organizzazioni promotrici.

Roma, 28 apr. (AdnkronosLabitalia) - Il Patronato Inca, insieme a Cgil e Flc, la categoria che segue il comparto istruzione premia gli istituti superiori di sette città italiane per i lavori realizzati nell'ambito di un concorso nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro. La cerimonia si è tenuta oggi, 28 aprile, Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. L'iniziativa rientra nelle celebrazioni per gli 80 anni di attività del Patronato Inca. Sono 365 le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato alle premiazioni, previste in contemporanea, a Bari, Bologna, Catanzaro, Palermo, Perugia, Potenza e Torino. C'è chi ha realizzato manifesti, chi ha prodotto video - uno dei formati più popolari - e molto altro ancora.🔗 Leggi su Iltempo.it

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