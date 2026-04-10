Flc Cgil Parma su Fiera Eos | Le scuole restino luoghi di educazione alla pace

La FLC CGIL di Parma ha espresso preoccupazione riguardo alla partecipazione di studenti e minori alla fiera EOS, che si è svolta recentemente nella città. La posizione è stata comunicata dal nuovo segretario generale, Giovanni Zavattoni, che ha sottolineato l'importanza di mantenere le scuole come ambienti dedicati all’educazione alla pace. La questione riguarda l’accesso dei giovani alla manifestazione e il ruolo delle istituzioni scolastiche in questo contesto.