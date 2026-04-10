Flc Cgil Parma su Fiera Eos | Le scuole restino luoghi di educazione alla pace
La FLC CGIL di Parma ha espresso preoccupazione riguardo alla partecipazione di studenti e minori alla fiera EOS, che si è svolta recentemente nella città. La posizione è stata comunicata dal nuovo segretario generale, Giovanni Zavattoni, che ha sottolineato l'importanza di mantenere le scuole come ambienti dedicati all’educazione alla pace. La questione riguarda l’accesso dei giovani alla manifestazione e il ruolo delle istituzioni scolastiche in questo contesto.
La FLC CGIL di Parma, attraverso il proprio neo-segretario generale Giovanni Zavattoni, esprime profonda preoccupazione per la partecipazione di scolaresche e minori alla fiera EOS (European Outdoor Show) svoltasi nei giorni scorsi a Parma. La presenza di padiglioni espositivi dedicati alle armi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Nuovi indirizzi per le scuole, la Flc Cgil: "Ennesima operazione di tagli"Per l’anno scolastico 2026/27, in Sicilia saranno attivati 41 nuovi indirizzi di studio nelle scuole superiori.
Giorno del ricordo, i licei teatini Vico e Masci fra le scuole segnalate, la Flc Cgil: "No all'intimidazione e alle liste di proscrizione"La presa di posizione del sindacato sull'elenco dei 41 istituti che, stando alla tesi del deputato di Fratelli d'Italia Rampelli, non avrebbero...
Flc Cgil Parma, Giovanni Zavattoni nuovo segretario generaleL’Assemblea Generale della FLC CGIL di Parma ha eletto Giovanni Zavattoni come nuovo Segretario Generale della struttura territoriale della conoscenza. L'elezione è avvenuta alla presenza di figure ch ... parmatoday.it
Cgil, governo penalizza pubblici su liquidazioneLa Cgil denuncia l'intervento della manovra di bilancio sul Tfr e il Tfs dei lavoratori pubblici come una beffa che di fatto sottrae a questi lavoratori 22,6 milioni. In una nota Cgil nazionale, Flc ... ansa.it