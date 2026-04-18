Basket serie c Despar al tappeto Saluta la stagione in gara 2 dei playoff

Nel campionato di basket di serie C, la Despar 4 Torri ha concluso la propria avventura nei playoff al termine della seconda gara dei quarti di finale. La squadra ha perso contro la formazione di Castelnovo, che si è imposta con un punteggio totale di 2-0, confermando il proprio ruolo di favorita durante la regular season. La serie si è così conclusa in favore della squadra avversaria, che ha ottenuto la qualificazione alle semifinali.

Come da pronostico è la schiacciasassi della regular season Castelnovo ad aggiudicarsi per 2-0 la serie dei quarti di finale playoff contro la Despar 4 Torri. La E80 non fa sconti ai granata e conquista anche gara 2 al Pala Aeffe, staccando il pass per le semifinali promozione. Gli ospiti infilano lo strappo immediato con le due bombe dei soliti noti Longagnani e Reale (0-7). Segnali di reazione tra le fila estensi arrivano con Bianchi e l’inchiodata in contropiede di Toselli (6-9), ma devono vedersela contro l’ottima circolazione degli ospiti e un arbitraggio che premia sempre la fisicità di Castelnovo, tra le grandi proteste – e due tecnici – per i granata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basket serie c. Despar al tappeto. Saluta la stagione in gara 2 dei playoff Notizie correlate Leggi anche: Basket, la Despar 4 Torri non si ferma: Cento al tappeto, secondo posto più vicino Basket Serie A2, Playoff: Ragusa pareggia la serie, tutto rinviato a Gara 3 contro la Polisportiva GalliArezzo, 17 aprile 2026 – La Passalacqua Ragusa sfrutta il fattore campo e supera la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno in Gara 2 dei quarti di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Basket serie c. Despar al tappeto. Saluta la stagione in gara 2 dei playoff; Basket Serie C. In gara 1 vince la E80 contro una Despar combattiva; Despar 4 Torri Ferrara - E80 Group LG Competition Castelnovo Monti 54-89; E80 Group LG Competition conquista l’accesso alle semifinali playoff. Basket Serie C Despar al tappeto. Saluta la stagione in gara 2 dei playoffCome da pronostico è la schiacciasassi della regular season Castelnovo ad aggiudicarsi per 2-0 la serie dei quarti di finale ... msn.com Basket serie C. Despar 4 Torri a Zola Predosa, Argenta rischia a MolinellaTurno proibitivo in serie C per la Sima Bio Argenta, stasera alle 19 a Molinella. Sulla carta ci aspetta una partita impossibile visto il loro stato di forma (7 vittorie consecutive) – dice coach ... ilrestodelcarlino.it UNO4. . #Dinamo, guida al big match contro #Venezia #Basket Serie A, la Dinamo Sassari continua a preparare il big match di domenica pomeriggio contro la Reyer Venezia, al contempo l'ex coach della formazione Women esprime la propria delusione facebook Pronti per la 27ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com