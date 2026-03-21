Al PalaBarsacchi si disputa un match che anticipa i playoff tra Cgc e Lodi, due squadre con una lunga tradizione. La partita si distingue anche per il ritorno a casa del portiere viareggino Leonardo Barozzi, che con la maglia bianconera ha vinto lo Scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa. L’incontro promette grande spettacolo e tensione.

Un vero e proprio anticipo di playoff, reso ancor più affascinante per il ritorno a casa del portierone viareggino Leonardo Barozzi che con la casacca bianconera ha scritto la storia, con Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. Stasera alle 21 al PalaBarsacchi va in scena il grande hockey, perché Cgc Viareggio (47 punti e una partita in meno) e Lodi (43 punti) vogliono recitare il ruolo di guastafeste dietro alle lanciatissime Bassano e Trissino. Partita da tripla perché l’equilibrio di valori tra le due contendenti è dimostrato anche dal pari dell’andata, un 2-2 sul filo del rasoio e refertato dai centri di Cinquini, Borregan, Borgo e Ambrosio. Sarà una sfida tra bomber con Ambrosio (25 reti) per i bianconeri e Borgo (23), Compagno (19) e Nadini (18) per i lombardi sugli scudi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Al PalaBarsacchi un antipasto dei playoff. Cgc-Lodi sfida classica dal grande fascino

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