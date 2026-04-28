Cesenatico Servizi assume in attesa del nuovo amministratore

Cesenatico Servizi ha pubblicato annunci di assunzione mentre si attende l'arrivo di un nuovo amministratore. La società, di proprietà comunale, sta portando avanti nuove selezioni di personale senza interrompere le attività di assunzione. Le comunicazioni ufficiali indicano che le procedure di reclutamento sono in corso, anche in questo periodo di transizione. La società non ha fornito dettagli sui ruoli specifici o sulle tempistiche relative alle nuove assunzioni.

Cesenatico Servizi continua ad assumere. La società interamente controllata dal Comune ha diramato un avviso di selezione ad evidenza pubblica, per l’assunzione di un responsabile servizio strade, segnaletica e ambiente, da assumere con il livello A2 (ex 7B), del contratto collettivo nazionale del lavoro per l’igiene ambientale nelle aziende municipalizzate. I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro oggi, martedì 28 aprile, esclusivamente in forma telematica accedendo attraverso il link https:selezione.pa.randstad.itresponsabileserviziocs. L’avviso completo è disponibile anche sul sito internet di Cesenatico Servizi, nella sezione Società TrasparenteSelezione del PersonaleReclutamento del PersonaleBandi e avvisi di selezione per i quali è possibile presentare domanda di partecipazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesenatico Servizi assume in attesa del nuovo amministratore Notizie correlate Leggi anche: Cesenatico Servizi, si chiude l'era Brandolini, il Comune vaglia i curriculum per il ruolo di amministratore unico Leggi anche: Cesenatico servizi nel mirino del centrodestra Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cesenatico Servizi assume in attesa del nuovo amministratore; Cesenatico: accesso più rapido ai certificati del casellario giudiziale; In arrivo un nuovo scooter Kymco per la Polizia Locale di Cesenatico; Nuovo Traghetto, arriva l’ordinanza: via libera al servizio per i ponti di primavera. Cesenatico servizi assume due operai, oggi scade il bandoUltimo giorno per candidarsi a Cesenatico Servizi: due posti di lavoro disponibili come operai per servizio verde e strade. Domande solo online entro le 13. Oggi è l’ultimo giorno utile per candidarsi ... ilrestodelcarlino.it Cesenatico servizi: selezione per responsabile strade e ambiente 2026Cesenatico Servizi seleziona un Responsabile Servizio Strade, Segnaletica e Ambiente (Livello A2). Scopri come inviare la domanda entro il 28 aprile 2026. livingcesenatico.it Cesenatico: Servizio straordinario dei Carabinieri con 11 denunce e sequestri I Carabinieri di Cesenatico intensificano i controlli con 11 denunce, sequestri di armi e droghe durante un'operazione di prevenzione, garantendo maggiore sicurezza. #notizie #n - facebook.com facebook