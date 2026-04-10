Cesenatico Servizi si chiude l' era Brandolini il Comune vaglia i curriculum per il ruolo di amministratore unico

A Cesenatico si avvia una fase di cambiamento per Cesenatico Servizi, società controllata dal Comune e responsabile di diversi servizi di manutenzione urbana. Dopo le dimissioni del consiglio di amministrazione, l’amministrazione comunale sta esaminando i curriculum per individuare il nuovo amministratore unico. La società ha svolto un ruolo importante nella gestione dei servizi cittadini, e ora si attende di conoscere i prossimi passaggi.

Fase di novità per Cesenatico Servizi. Dopo le dimissioni del consiglio di amministrazione, si apre una nuova stagione per la società controllata dal Comune che gestisce una parte notevole dei servizi di manutenzione in città. In meirto l'amministrazione comunale ha diramato una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Housing First e Stazione di Posta, il Comune cerca un unico gestore per i due serviziÈ online, sul sito web comunale, l'avviso pubblico emanato dall'Amministrazione per la ricerca di un unico soggetto - che potrà essere anche... Val Trebbia: verso un Comune Unico per rilanciare l’area montana tra servizi e oltre 5 milioni di euro in 15 anni.La Val Trebbia verso un Comune Unico: L’Assessore Baruffi Incontra le Comunità in un Percorso di Rilancio L’Alta Val Trebbia, un angolo di Piemonte... Temi più discussi: Cesenatico, inaugurata la sede rinnovata della Guardia Costiera: più sicurezza e servizi per il territorio; In 100mila sul ponte di Pasqua. La stagione parte col piede giusto: E c’è chi ha prenotato per l’estate; Cesenatico Servizi, addio al cda: il Comune ha già individuato l’amministratore unico; Inaugurata la nuova sede Guardia Costiera di Cesenatico. Il sindaco Gozzoli e il nuovo corso di Cesenatico Servizi: Grazie a al presidente Brandolini e ai consiglieri Bisacchi e MughettiL’amministrazione comunale di Cesenatico ha diramato una nota ufficiale in merito a Cesenatico Servizi. Desidero ringraziare il presidente del Cda ... corriereromagna.it Lavoro, Cesenatico Servizi nella buferaI sindacati chiedono le dimissioni del presidente Brandolini, denunciate irregolarità in materia di igiene e sicurezza a danno dei dipendenti E’ polemica sulle condizioni di lavoro di Cesenatico ... ilrestodelcarlino.it Le manifestazioni sportive hanno tirato la volata a Cesenatico con migliaia di presenze. Maini: "Le premesse sono buone, ma servizi pubblici e infrastrutture devono migliorare". - facebook.com facebook