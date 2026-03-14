Alberobello celebra il Falò di San Giuseppe tra tradizione musica e comunità

A Alberobello, la comunità si riunisce per il tradizionale Falò di San Giuseppe, un evento che coinvolge tutta la piazza. Il fuoco acceso illumina l’intera area, mentre le melodie della musica popolare si diffondono tra i partecipanti, invitandoli a ballare. I profumi tipici del passato si mescolano nell’aria, rendendo l’atmosfera intensa e ricca di storia.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Un grande fuoco che illumina la piazza, la musica popolare che chiama alla danza e i profumi del passato che tornano a raccontare il territorio. Martedì 19 marzo, dalle ore 19.30 in Largo Martellotta – Pietra Ficcata, Alberobello rinnova uno dei riti più sentiti della propria cultura popolare con Falò nell’Aia – Il calore delle tradizioni, appuntamento promosso dall’Associazione culturale Pinnacoli, presieduta da Franco Miccolis, con il patrocinio del Comune di Alberobello. L’evento è sostenuto dall’amministrazione comunale attraverso le risorse della tassa di soggiorno, nell’ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione culturale e turistica della Città dei Trulli, patrimonio mondiale Unesco. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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