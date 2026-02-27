Chi è Fabrizio Bosso il trombettista con Dargen a Sanremo 2026 | carriera e vita privata

Fabrizio Bosso, noto trombettista, è stato protagonista insieme a Dargen a Sanremo 2026. La sua carriera include collaborazioni con vari artisti italiani e internazionali. La sua vita privata rimane riservata, mentre la sua attività musicale ha segnato importanti tappe. Bosso ha partecipato a numerosi concerti e registrazioni, consolidando la sua posizione nel mondo del jazz e della musica leggera.

Nato a Torino nel 1973, Fabrizio Bosso imbraccia la sua prima tromba all'età di 5 anni e a 15 si diploma al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Grazie al padre Gianni, trombettista autodidatta, si avvicina al jazz ma è sui dischi dei cantautori italiani, tanto amati dalla madre Marina, che sperimenta le sue prime improvvisazioni. Si diploma al conservatorio sotto la guida di Flavio Boltro. Tra i primi a credere nel talento di Fabrizio c'è anche Giovanni Mazzarino, pianista, compositore e arrangiatore siciliano il quale, dopo averlo ascoltato casualmente nel corso di una jam session nel 1995, lo chiama come solista nelle sue formazioni.