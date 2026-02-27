Chi è Fabrizio Bosso il trombettista che duetta con Dargen D’Amico e Pupo a Sanremo 2026

Fabrizio Bosso è il trombettista che si esibirà con Dargen D’Amico e Pupo durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 dedicata alle cover. La sua presenza è stata annunciata in occasione della manifestazione, confermando il suo ruolo come musicista di rilievo nel contesto dell’evento. Bosso è noto per le sue collaborazioni e la sua esperienza nel panorama musicale italiano.