Chi è Fabrizio Bosso il trombettista che duetta con Dargen D’Amico e Pupo a Sanremo 2026
Fabrizio Bosso è il trombettista che si esibirà con Dargen D’Amico e Pupo durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 dedicata alle cover. La sua presenza è stata annunciata in occasione della manifestazione, confermando il suo ruolo come musicista di rilievo nel contesto dell’evento. Bosso è noto per le sue collaborazioni e la sua esperienza nel panorama musicale italiano.
Chi è Fabrizio Bosso, il trombettista con Dargen a Sanremo 2026: carriera e vita privataNato a Torino nel 1973, Fabrizio Bosso imbraccia la sua prima tromba all’età di 5 anni e a 15 si diploma al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.
Dargen D'amico racconta il significato del suo brano "Ai Ai" in gara a Sanremo 2026 e del duetto con Fabrizio Bosso e Pupo. Video-intervista(askanews) – Dargen D’Amico è in gara alla 76 edizione del Festival di Sanremo con il brano AI AI.