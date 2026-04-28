Cervia al Magazzino del Sale la seconda edizione di Endless Summer

Dal 16 maggio al 1 luglio 2026, il Magazzino del Sale di Cervia ospita la seconda edizione di Endless Summer, esposizione organizzata da Magma Aps. La mostra fa parte di un ciclo triennale che si svolge tra il 2025 e il 2027. La rassegna si svolge negli spazi del magazzino, una struttura storica utilizzata come deposito di sale.

Dal 16 maggio al 1 luglio 2026, il Magazzino del Sale di Cervia accoglie la seconda edizione di Endless Summer, ciclo espositivo triennale (2025-2027) ideato da Magma Aps. Prendendo in analisi l’idea utopica di un’estate senza fine come dispositivo evocativo e narrativo, il progetto nasce dalla.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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