Ciclismo torna a Cervia la Granfondo Via del Sale

Cervia si prepara ad accogliere la 29ª edizione della Granfondo Via del Sale, in programma tra poche settimane. Gli organizzatori stanno lavorando per allestire al meglio le strade e garantire una corsa sicura a tutti i partecipanti. La gara si terrà sabato 28 e domenica 29 marzo, attirando ciclisti da tutta Italia che vogliono sfidare i percorsi tra mare e campagna.

Cervia è pronta ad accogliere la 29ª edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club, in programma sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Uno degli appuntamenti più amati e longevi del calendario ciclistico italiano torna con un format che unisce agonismo, passione per la bicicletta e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Cervia GranFondo Granfondo Via del Sale: un fine settimana di sport e ciclismo in Romagna La Granfondo Via del Sale si svolge a Cervia, in Romagna, nelle date del 28 e 29 marzo, offrendo agli appassionati di ciclismo un’occasione per vivere un evento sportivo di rilevanza locale. Da Cervia a Forlì per rendere omaggio alla Madonna del Fuoco: torna il Cammino del sale Il Cammino del sale è una tradizione che unisce Cervia e Forlì in un pellegrinaggio dedicato alla Madonna del Fuoco. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cervia GranFondo Argomenti discussi: La vita e il ciclismo visti attraverso gli occhi di un gregario. Ciclismo, torna a Cervia la Granfondo Via del SaleCervia è pronta ad accogliere la 29ª edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club, in programma sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Uno degli appuntamenti più amati e longevi del calendario cicl ... ravennatoday.it Il Giro d’Italia a Cervia. L’evento il 17 maggioÈ la quinta volta per la città. La tappa va da Tantlon al Corno alle Scale. I ciclisti passeranno per il centro, da piazza Andrea Costa alla provinciale Salara. msn.com La salita che fa la differenza Alla Granfondo Via del Sale / Fantini Club del 29 marzo 2026, ci sarà sempre da spingere forte: Ecco dopo 70 km la salita di Santa Maria Riopetra: Una salita vera, di quelle che non si dimenticano. Dieci chilometri di concent facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.