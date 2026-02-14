Cervia riscopre l’arte delle vele dipinte | laboratorio tra storia marinara e simboli di famiglia al Museo del Sale

Cervia ha riaperto il laboratorio dedicato alle vele dipinte, un’attività che unisce tradizione marinara e storia locale. Domenica 15 febbraio, il Museo del Sale ospiterà un appuntamento in cui bambini e adulti potranno dipingere piccole vele, rivivendo le tecniche usate secoli fa dai pescatori. Un modo per scoprire come le immagini e i simboli decoravano le imbarcazioni durante le battute di pesca, mantenendo vivo un mestiere antico.

Cervia riscopre l'arte della vela dipinta: un laboratorio tra storia e tradizione marinara. Cervia (Ravenna) – Un tuffo nel passato alla scoperta di un'arte antica e affascinante attende i visitatori del Museo del Sale domenica 15 febbraio. L'Associazione culturale Circolo dei Pescatori "La Pantofla" organizza il laboratorio "Ad ognuno la sua vela", un'iniziativa per bambini e adulti che vuole riscoprire la tradizione della pittura delle vele, un tempo fondamentale per l'identificazione delle imbarcazioni e l'espressione dell'identità dei marinai. Un'eredità di colori e simboli: le vele come vessilli di famiglia.