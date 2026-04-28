Questa settimana le certificazioni Fimi hanno annunciato nuovi riconoscimenti per artisti italiani e internazionali. Sono stati certificati dischi di platino per Capo Plaza e Imagine Dragons, mentre i BTS, Sick Luke, Fedez e Marco Masini hanno ottenuto i riconoscimenti d’oro. Questi dati si riferiscono alle vendite e alle riproduzioni musicali più recenti, senza ulteriori dettagli sui numeri o sui periodi di riferimento.

Questa settimana le Certificazioni Fimi annunciano nuovi dischi di platino per Capo Plaza ed Imagine Dragons, insieme all’arrivo dei dischi d’oro per i BTS, Sick Luke, Fedez e Marco Masini. Sono quattro i dischi di platino per Ferite di Capo Plaza. L’album il terzo in studio del rapper campano, pubblicato nel 2024 ed è stato anticipato dai singoli Nato Per Questo ed Acqua Passata. Artie 5ive, Anna, Mahmood, Annalisa e Tony Boy, sono tra gli ospiti presenti nella tracklist. Nella settimana della sua release, l’album ha raggiunto la vetta della classifica, rimanendovi per due settimane consecutive. Dischi di platino per Capo Plaza, tre per gli Imagine Dragons.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per Capo Plaza e Michael Jackson, oro per i BTS

Notizie correlate

Certificazioni Fimi: quattro dischi di platino per gli Arctic Monkeys, oro per SayfLe Certificazioni Fimi questa settimana pongono l’attenzione su artisti internazionali, con i dischi di platino annunciati per gli Arctic Monkeys e...

Certificazioni Fimi: dischi di platino per Olly e Samurai Jay, oro per Ernia e GeolierNelle Certificazioni Fimi stilate sui dati elaborati nella settimana numero 14 del 2026, continuano ad aumentare i dischi di platino per Tutta Vita...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Certificazioni FIMI 2026, settimana 16: riconoscimenti per Lazza, Shiva, Fulminacci, LDA e Aka 7even; Certificazioni FIMI settimana 17/2026: Capo Plaza, Shiva e Ghali; Certificazioni FIMI 2026, settimana 17: riconoscimenti per Capo Plaza, Ghali, Shiva, Fedez e Marco Masini; Certificazioni FIMI aprile 2026: Lazza, Fulminacci e LDA & Aka 7even.

Certificazioni Fimi: dischi di platino per Capo Plaza e Michael Jackson, oro per i BTSQuesta settimana le Certificazioni Fimi annunciano nuovi dischi di platino per Capo Plaza ed ... msn.com

Amadeus da record con i suoi Sanremo: 90 brani certificati da FIMI e 14 milioni di copie venduteCon il disco d’oro di Ti muovi di Diodato, sono 90 i brani certificati nelle cinque conduzioni del Festival di Sanremo di Amadeus: 14 milioni di copie certificate in cinque anni. Leggi le notizie in ... fanpage.it

Certificazioni FIMI dei BTS: ALBUM Oro ARIRANG — 5 settimane BE — 20 settimane GOLDEN — 44 settimane MAP OF THE SOUL: 7 — 59 settimane MAP OF THE SOUL: PERSONA — 138 settimane PROOF — 155 settimane LOVE Y x.com

Come ogni inizio di settimana arrivano le nuove certificazioni @fimitalia Tra singoli e album che continuano a scalare le classifiche, anche questa settimana non mancano sorprese e conferme. Swipe per scoprirli tutti. Seguici per non perderti news, intervist facebook