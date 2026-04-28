Ceprano lavoro nero e telecamere abusive sospese due attività Raffica di multe

Durante un fine settimana, i carabinieri di Pontecorvo hanno effettuato controlli intensivi nel territorio di Ceprano, concentrandosi su diverse attività commerciali. Sono state sospese due attività per violazioni legate al lavoro nero e all’installazione di telecamere abusive. Nel corso dell’operazione sono state elevate numerose multe e si sono verificati controlli approfonditi in vari esercizi commerciali, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme.

Un fine settimana di controlli a tappeto ha interessato il territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, con un'operazione su vasta scala mirata a contrastare lo spaccio di stupefacenti, l'abuso di alcol tra i minori e i reati predatori. Il bilancio del dispositivo, che ha.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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