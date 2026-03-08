La cittadella dello sport Campi di tennis e padel Il taglio del nastro Giani | Oggi Buti capitale

Ieri mattina a Cascine di Buti è stato inaugurato ufficialmente il nuovo complesso sportivo all’interno della Cittadella dello sport Monteserra, con i campi di tennis e padel pronti per l’uso. Alla cerimonia di apertura era presente un rappresentante delle autorità locali, che ha dichiarato che oggi Buti si configura come capitale di queste discipline. La struttura si estende su un’area dedicata esclusivamente alle attività sportive e alle competizioni.

Taglio del nastro ieri mattina a Cascine di Buti per la nuova area dedicata a tennis e padel all'interno della Cittadella dello sport Monteserra. Si tratta di un impianto moderno creato per rafforzare l'offerta sportiva del territorio e diventare un punto di riferimento per appassionati, famiglie e giovani atleti. Le nuove strutture comprendono due campi da tennis indoor, un campo in terra rossa e due campi da padel, sport in costante crescita. Questo investimento rappresenta un importante arricchimento per la comunità e la proposta sportiva locale che va così ad ampliare le opportunità di pratica agonistica e amatoriale.

