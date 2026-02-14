Avellino Perrotta | Eviteremo il fallimento di ACS Centro per l’autismo? Presto l' inaugurazione

Giuliana Perrotta ha annunciato che il Comune di Avellino lavora per evitare il fallimento di ACS, dopo aver riscontrato problemi finanziari nell’azienda. Nel frattempo, si prepara l’apertura del centro dedicato all’autismo, con l’inaugurazione prevista a breve. Durante le celebrazioni per San Modestino, Perrotta ha parlato anche delle altre questioni aperte a Palazzo di Città.

Avellino, le parole del commissario straordinario a margine della festa di San Modestino. Al centro del discorso: beni culturali e lavori pubblici AVELLINO – A margine delle celebrazioni per San Modestino, patrono della città, il commissario straordinario del Comune, Giuliana Perrotta, ha affrontato alcuni dei principali dossier aperti a Palazzo di Città. Prima, però, un riferimento alla giornata: «Innanzitutto, una buona festa del Santo Patrono a tutti gli avellinesi. Purtroppo il tempo non ci aiuta, ma è comunque una cerimonia molto bella e siamo qui per celebrare questa ricorrenza». Il commissario ha risposto anche alle parole di apprezzamento espresse dal vescovo Arturo Aiello, che questa mattina aveva ringraziato per il lavoro svolto in una fase complessa per l’amministrazione cittadina.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Giuliana Perrotta, commissario straordinario del Comune di Avellino, sottolinea l’importanza di una gestione rigorosa e trasparente per superare la crisi.

L’Amministrazione comunale di Avellino ha consegnato il cantiere per la rifunzionalizzazione del Centro sociosanitario di contrada Serroni, segnando l’avvio ufficiale dei lavori.

