Centro per l’autismo di Avellino | opposizione formale all’archiviazione del caso

Il Centro per l’autismo di Avellino ha attirato l’attenzione perché le autorità hanno deciso di non archiviare il caso, spostando l’attenzione su alcune criticità emerse durante le ispezioni. La decisione di mantenere aperta l’indagine deriva dalla presenza di elementi che richiedono approfondimenti, tra cui alcune irregolarità nelle procedure di gestione. La discussione tra i giudici si concentra ora sulla possibilità di approfondire ulteriormente le responsabilità. La prossima udienza è ancora da fissare.

Una vicenda che si trascina da più di venti anni, segnando l'attesa di una comunità che, fino a oggi, non ha visto realizzarsi una struttura fondamentale per le persone con autismo. Il pubblico ministero, dopo aver esaminato il corposo materiale documentale a sua disposizione, ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per contestare l'abuso d'ufficio. A sua giustificazione, il PM ha indicato la sinergia tra le istituzioni coinvolte: Comune, Provincia e Asl, con la speranza che, presto, il Centro possa finalmente aprire le sue porte. Neanche a dirlo, però, il lungo ritardo e le difficoltà nel completamento dell’opera hanno sollevato dubbi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Palazzo Santa Lucia, accordo per il futuro: gestione del Centro per l’autismo di AvellinoIl 15 dicembre 2025, alle ore 12:00, a Palazzo Santa Lucia si svolgerà la presentazione della convenzione per la gestione del Centro per l’autismo di Avellino, un passo importante per il futuro dei servizi dedicati alle persone con autismo nella regione.

Roberto Fico, dalla Regione 150mila euro per il completamento del centro autismo di AvellinoRoberto Fico annuncia un finanziamento di 150mila euro destinato al completamento del centro autismo di Avellino.

Centro per l’Autismo, il MID Campania si oppone all’archiviazione: Inaccettabile il tempo trascorsoIl MID, però, non ci sta. L’opposizione punta a ottenere ulteriori approfondimenti investigativi, in particolare sulla gestione dei tempi e delle procedure dei vari bandi di gara. È inaccettabile – ... irpinianews.it

Rebus del centro per l’autismo di Civitanova, ora la palla torna in mano a FdI. L’Asp Paolo Ricci ha proposto una riduzione della volumetriaCIVITANOVA Centro per l’autismo, il nuovo intervento del comitato delle famiglie (insieme all’Asp Paolo Ricci) chiude le porte al lavoro ... msn.com

Si punta ad inaugurare il Centro per l’Autismo di Avellino a metà aprile. In arrivo gli arredi, continuano i lavori del comune. Concetta Conte: “Non possiamo sbagliare”. Sulle case di Comunità: “Non siano scatole vuote”. #centroautismo#asl #conte - facebook.com facebook