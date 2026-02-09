La direzione del Pd a Firenze si avvicina e il clima si fa caldo. Fossi e Croci si scambiano battute dure, mentre Ceccarelli si impegna a spingere per una decisione rapida sulle primarie. La riunione si preannuncia lunga e tesa, con i protagonisti pronti a difendere le proprie posizioni.

di Francesco Ingardia La lunga notte in Sant’Agostino della direzione Pd è alle porte. Scenario A: il conclave si limita al compitino, sciogliendo il nodo delle primarie per il candidato sindaco. Piattaforma che in un colpo solo farebbe sfilare dalla corsa tempo zero Franco Vaccari, il coniglio ’gianiano’ dalla società civile estratto dal cilindro dal governatore toscano, visto di buon occhio dal quartier generale del Pd Toscana. Basta "vincere e convincere", tanto, col profilo più competitivo e condiviso dagli azionisti del campo largo. Le primarie non stuzzicano il fondatore 73enne di Rondine Cittadella della Pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lunga notte della direzione Pd. Firenze frena, Ceccarelli pressa. Botta e risposta tra Fossi e Croci

