Scoperto allevamento abusivo in un solaio | 26 barboncini toy tenuti tra escrementi e liquami poi venduti sui social per 1200 euro

Un allevamento abusivo è stato scoperto in un solaio di un edificio, dove 26 barboncini toy sono stati trovati tra escrementi e liquami. I cani, tenuti in condizioni igieniche precarie, venivano poi venduti sui social network a circa 1200 euro ciascuno. L’attività illegale era gestita come un vero e proprio negozio di cuccioli, senza autorizzazioni ufficiali.

Un canile abusivo allestito sul solaio di un palazzo e pubblicizzato sui social come un vero e proprio negozio di cuccioli. Succede a Villaricca, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno scoperto 26 barboncini toy rinchiusi in condizioni igieniche pessime, tra liquami ed escrementi. La struttura, realizzata senza alcuna autorizzazione, era composta da gabbie in muratura, in alcuni casi dotate anche di lampade riscaldanti per i cuccioli appena nati. Un allevamento improvvisato, trasformato però in una vetrina online: l’uomo ritenuto responsabile pubblicizzava infatti la vendita dei cani su TikTok, abbinando ai video dei cuccioli i prezzi, tra i 1000 e i 1200 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Allevamento abusivo di barboncini, 26 cuccioli tenuti in gabbia e venduti sui social

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