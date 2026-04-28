centinaia di agricoltori umbri al brennero

Centinaia di agricoltori provenienti dall'Umbria si sono riuniti per una protesta al Brennero, una delle principali rotte di transito. La mobilitazione riguarda una norma che, se modificata, potrebbe permettere agli agricoltori di recuperare almeno 20 miliardi di euro. La questione riguarda i rimborsi e le agevolazioni legate alle attività agricole, con gli agricoltori che chiedono una revisione delle attuali disposizioni legislative.

Gli agricoltori potrebbero recuperare almeno 20 miliardi di euro se venisse modificata la norma dell’ultima trasformazione sostanziale nell’attuale codice doganale, che in questa difficile fase potrebbero contribuire a mitigare l’effetto dei rincari dei costi di produzione e combattere gli aumenti dei prezzi al consumo. A causa della guerra in Iran energia, gasolio e concimi sono andati alle stelle ed è complicato anche l’approvvigionamento, mettendo a rischio le semine e la produzione alimentare e aprendo le porte a un incremento della presenza di alimenti ultra-trasformati": è l’analisi della Coldiretti al Brennero in occasione della mobilitazione di diecimila agricoltori provenienti da tutte le regioni d’Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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