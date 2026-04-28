Celio rimossa l’antenna più contestata di Roma | un obelisco che svettava a pochi metri dal Colosseo

Nella notte tra il 27 e il 28 aprile, l’antenna installata su un edificio di via dei Querceti è stata rimossa. L’installazione, nota come un “obelisco” per la sua forma, si trovava a pochi metri dal Colosseo e aveva suscitato diverse polemiche. La struttura, visibile dal basso, era stata posizionata sul tetto di un condominio e ora non è più presente.

L’antenna di via dei Querceti non c’è più. Il monolite, nel corso della notte tra il 27 e il 28 aprile, è stato rimosso dal tetto del condominio dove, sempre con il calare del sole, aveva fatto la sua apparizione.Smontata l'antenna e la torre che la nascondeva“Hanno cominciato a rimuovere la.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Un vigneto high-tech sulla collina del Celio: all'ombra del Colosseo il nuovo progetto di viticoltura urbanaUn vigneto all’ombra del Colosseo non è il fantasioso slogan pubblicitario scelto da qualche produttore di vino. Chi era Merita Qemalli morta nell’incidente a pochi metri dal casello che l’avrebbe portata a casaAncona, 8 aprile 2026 – Pochi metri e sarebbero usciti dal casello di Ancona Nord, diretti a casa, a Chiaravalle. Contenuti utili per approfondire Roma Celio, il Comune revoca l'autorizzazione all'antenna. La Soprintendenza: «Incompatibile con la tutela Unesco»Dopo la vittoria al Tar dei residenti di via Federico Zuccari, a San Saba, ieri anche gli abitanti del Celio hanno segnato un punto a proprio favore nella battaglia contro l’antenna di telefonia 5G ... roma.corriere.it Elettrosmog a Roma, pesa l’assenza di pianificazione: i casi di San Saba e Celio danno linfa alla protestaIl monolite che deturpa il paesaggio del centro storico e l’antenna da rimuovere a San Saba. Sono due i casi che, più di altri, negli ultimi mesi hanno catalizzato l’attenzione dei media sul tema ... romatoday.it