L’associazione Orme ha presentato un esposto ai Carabinieri Forestali di Cerreto Sannita, denunciando che la situazione dei cinghiali è ormai fuori controllo. Nella denuncia, l’associazione accusa Ministeri, ISPRA e Regione Campania di non aver gestito correttamente il problema. Ora, i controlli sono nelle mani delle autorità, che dovranno fare chiarezza sulle responsabilità e intervenire prima che la situazione peggiori ulteriormente.

Un esposto-denuncia formale è stato depositato presso il Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di Cerreto Sannita per fare luce sulla gestione della fauna selvatica, con particolare riferimento all’emergenza cinghiali. L’iniziativa è promossa da Giuseppe Fappiano, portavoce dell’associazione naturalistica “ORME”, che chiama in causa Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Agricoltura, ISPRA e Regione Campania, ipotizzando gravi responsabilità ambientali e di sicurezza pubblica. “Il 4 febbraio ho formalmente depositato presso il Comando Stazione Carabinieri Forestale di Cerreto Sannita un articolato esposto-denuncia indirizzato alle Procure della Repubblica di Benevento, Napoli e Roma. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Emergenza cinghiali, l’associazione Orme denuncia: “Situazione ormai insostenibile”

