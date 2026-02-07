Giallo nell' Astigiano | diciassettenne trovata morta in un canale ipotesi omicidio

Questa mattina si indaga sulla morte di una ragazza di 17 anni trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato. La giovane è stata trovata nella notte e al momento gli investigatori stanno ascoltando gli amici che erano con lei quella sera. La procura sta valutando tutte le ipotesi, compresa quella di un omicidio. La comunità è sconvolta mentre proseguono le verifiche sul caso.

Sarebbe stata strangolata e gettata nel rio Nizza. I carabinieri del comando provinciale di Asti stanno indagando per omicidio dopo il ritrovamento del corpo della 17enne Zoe Trinchero, nel canale, a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La ragazza avrebbe trascorso la serata con alcuni amici nei locali della città e poi si sarebbe allontanata. Proprio loro avrebbero dato l'allarme e l'avrebbe rinvenuta cadavere, dopo la mezzanotte. Secondo le prime notizie sarebbero presenti segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. Al momento, come riferisce La Stampa, non ci sarebbero fermati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giallo nell'Astigiano: diciassettenne trovata morta in un canale, ipotesi omicidio Approfondimenti su Nizza Monferrato Ragazza di 17 anni trovata morta nell’Astigiano, ipotesi omicidio Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta questa mattina in un corso d’acqua a Nizza Monferrato. Pomigliano, trovata morta in strada: accanto c?era una pistola. È giallo: ipotesi suicidio Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Nizza Monferrato Diciassettenne trovata morta nell'Astigiano, ipotesi omicidioUna ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita in un corso d’acqua a Nizza Monferrato (Asti). Secondo le prime notizie presenterebbe i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. La giovane ... gazzettadelsud.it E alla fine arriva papà.. Josh Radnor, l'attore noto per la serie tv "How I met your mother" nei panni di Ted Mosby, è ufficialmente diventato papà! Non stiamo piangendo, c'è solo entrato un ombrello giallo nell'occhio.. IG | bloopersnetwork.it #himy facebook È giallo all’ASL di Ferrara, dove le forze dell’ordine stanno indagando per capire se ci sia stato uno scambio di embrioni in un centro di procreazione medicalmente assistita. @AlexSortino e Veronica Di Benedetto Montaccini ci raccontano tutto #LeIene x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.